Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июле уменьшилось на 4%

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в июле уменьшилось на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1396 тыс. в годовом исчислении против 1454 тыс. в июне (пересмотрено с 1446 тыс.).

Аналитики ожидали, что в июле число выданных разрешений на строительство составит 1430 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений сократилось на 7%.