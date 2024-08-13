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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 августа 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 14 августа

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне, предварительный отчёт;

12:00 мск: ВВП еврозоны, предварительно;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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