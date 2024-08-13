Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 14 августа

Москва, 13 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
05:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;
05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;
09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;
09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне, предварительный отчёт;
12:00 мск: ВВП еврозоны, предварительно;
12:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.