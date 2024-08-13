Индекс цен производителей США в июле вырос на 0.1%

Москва, 13 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в июне.

Аналитики прогнозировали увеличение июльского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 2.2% против +2.7% в июне (пересмотрен с +2.6%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.3%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в июне (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали увеличение июльского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 2.4% против +3.0% в июне.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.7%.