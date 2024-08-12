Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 августа

Москва, 12 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии;
03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;
04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;
09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;
09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;
09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;
15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;
15:30 мск: Индекс цен производителей США;
20:15 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.