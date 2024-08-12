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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 августа 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 августа

Москва, 12 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США;

20:15 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.

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