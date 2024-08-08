Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в июне вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.5% в мае (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали увеличение июньского показателя на 0.2%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в июне сократился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.3% в мае (пересмотрено с +0.4%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в июне составил 1.37 в сравнении с 1.40 годом ранее.