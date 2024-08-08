Число повторных обращений по безработице в США осталось на максимуме за период с ноября 2021 года

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 августа, составило 233 тыс., сократившись на 17 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 241 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 250 тыс., пересмотрено с 249 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 240.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 июля, увеличилось на 6 тыс. и составило 1.875 млн, достигнув максимального уровня с 27 ноября 2021 года. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.877 млн. до 1.869 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 7 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.862 млн, достигнув максимального уровня за период с 27 ноября 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 20 июля, выросло на 21.65 тыс. и составило 1.96 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.85 млн.