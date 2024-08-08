Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 8 августа

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

17:00 мск: Оптовые запасы в США, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США.