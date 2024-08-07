EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.7 млн барр.

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 2 августа, сократился на 3.7 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.3 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 0.9 млн барр.

Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.7 млн барр., составив 375.8 млн барр. Абсолютного рекорда – 656 млн барр. запасы нефти в стратегическом резерве достигли в июне 2020 года.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, выросли на 0.5 млн барр. и составили 30.4 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.4 млн барр. в сутки против 13.3 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 2 августа, выросли на 0.18 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.31 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.22 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 1.07 млн барр.