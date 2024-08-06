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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 августа 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 7 августа

Москва, 6 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии;

01:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии;

09:00 мск: Торговый баланс Германии;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax;

09:45 мск: Торговый баланс Франции;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США;

N/A мск: Торговый баланс Китая;

N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США.

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