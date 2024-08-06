Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 7 августа

Москва, 6 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии;
01:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии;
09:00 мск: Торговый баланс Германии;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax;
09:45 мск: Торговый баланс Франции;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США;
N/A мск: Торговый баланс Китая;
N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США.