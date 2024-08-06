Розничные продажи в еврозоне в июне сократились на 0.3%

Москва, 6 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в июне сократились на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.1% в мае.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным.

В годовом выражении объём розничных продаж в июне сократился на 0.3% по сравнению с сохранением неизменным согласно прогнозам аналитиков. В мае объём розничных продаж увеличился на 0.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.