Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 августа

Москва, 6 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии;
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;
07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;
09:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне;
15:30 мск: Торговый баланс Канады;
15:30 мск: Торговый баланс США;
N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP);
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании.