Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 2 августа

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база в Японии;
04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии;
09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;
11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии;
12:00 мск: Розничные продажи в Италии;
14:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США;
15:30 мск: Уровень безработицы в США;
17:00 мск: Объём фабричных заказов в США.