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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 августа 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 2 августа

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии;

04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии;

14:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США;

15:30 мск: Уровень безработицы в США;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США.

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