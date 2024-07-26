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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июля 2024 г. Университет Мичигана: Индекс потребительског...
сегодня 17:04

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону повышения

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением и составил 66.4.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 66.3 с предварительного уровня 66.0.

В июне значение индекса составило 68.2.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце июля составил 2.9%, как и в начале месяца против 3.0% в июне.

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