Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 июля

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;
10:00 мск: Уровень безработицы в Испании;
15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;
15:30 мск: Личные доходы потребителей в США;
15:30 мск: Личные расходы потребителей в США;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
N/A мск: Саммит стран G-20.