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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 июля

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;

10:00 мск: Уровень безработицы в Испании;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

N/A мск: Саммит стран G-20.

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