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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2024 г.Индексы PMI Великобритании в июле увеличились
вчера 11:34

Индексы PMI Великобритании в июле увеличились

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Великобритании в июле увеличился до 51.8 против 50.9 в июне (пересмотрено с 51.4). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 51.1.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в июле увеличился до 52.4 по сравнению с 52.1 месяцем ранее (пересмотрено с 51.2). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 52.5.

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