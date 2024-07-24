Индексы PMI Великобритании в июле увеличились

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Великобритании в июле увеличился до 51.8 против 50.9 в июне (пересмотрено с 51.4). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 51.1.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в июле увеличился до 52.4 по сравнению с 52.1 месяцем ранее (пересмотрено с 51.2). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 52.5.