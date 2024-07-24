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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 июля

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США;

15:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;

16:45 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

16:45 мск: Заявление Банка Канады;

16:45 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

17:00 мск: Продажи новых домов в США;

17:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

23:05 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

23:05 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании.

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