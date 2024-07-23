Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 июля

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;
02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;
09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;
15:30 мск: Товарный торговый баланс США;
15:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;
16:45 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
16:45 мск: Заявление Банка Канады;
16:45 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
17:00 мск: Продажи новых домов в США;
17:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
23:05 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
23:05 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании.