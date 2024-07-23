Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июне сократились на 5.4% (расширенное сообщение)

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июне сократились на 5.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.89 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 3.99 млн домов.

По сравнению с июнем 2023 года продажи жилья на вторичном рынке уменьшились также на 5.4%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 426.9 тыс. долл, увеличившись на 4.1% в годовом сравнении и обновив рекордный уровень.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июня составили 1.32 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 3.1% по сравнению с маем и на 23.4% в годовом сравнении.

В июне потребовалось бы 4.1 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.7 в предыдущем месяце и 3.1 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в апреле в среднем составил 22 дня в сравнении с 24 месяцем ранее и 18 в июне 2023 года.

По данным ипотечной агентской компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой по состоянию на 18 июля достигла 6.77% годовых против 6.89% на предыдущей неделе и 6.78% годом ранее.