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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 июля

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:05 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;

02:45 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

17:40 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании.

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