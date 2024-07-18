Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 июля

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:05 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;
02:45 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
09:00 мск: Индекс цен производителей Германии;
09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;
09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
17:40 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
20:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании.