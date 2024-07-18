ЕЦБ сохранил ставки на прежнем уровне и перешел к сокращению «пандемийной» программы PEPP

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 18 июля, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение сохранить процентные ставки без изменений. Ключевая ставка рефинансирования оставлена на уровне 4.25%, ставка по кредитам – 4.50%, ставка по депозитам – 3.75%.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и рыночными ожиданиями.

ЕЦБ сообщил, большинство инфляционных показателей в июне были либо стабильными, либо снизились после роста некоторых показателей базовой инфляции в мае из-за разовых факторов. Однако внутреннее ценовое давление по-прежнему остается высоким, инфляция в сфере услуг повышена, а общая инфляция, вероятно, останется выше целевого показателя и в следующем году.

Поэтому ЕЦБ намерен сохранять процентные ставки на «достаточно ограничительном» уровне столько времени, сколько потребуется для достижения целевого уровня по инфляции в 2%. ЕЦБ предупредил, что Совет управляющих не принимает никаких предварительных обязательств относительно конкретной траектории ставок.

В заявлении ЕЦБ также говорится, что портфель по программе APP сокращается размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

Совет управляющих также больше не реинвестирует все основные выплаты по ценным бумагам с наступающим сроком погашения в рамках программы PEPP, сокращая портфель в среднем на 7,5 млрд евро в месяц. Полностью прекратить реинвестирование в рамках PEPP, запущенной для поддержки экономики в период пандемии COVID-19, планируется в конце 2024 года.

В дополнение ЕЦБ сообщил, что с учетом возвращения банками кредитов, заимствованных в рамках целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO III), Совет управляющих будет регулярно оценивать влияние этих операций на денежно-кредитную политику.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».