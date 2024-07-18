Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 июля

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Торговый баланс Японии;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

04:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;

13:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;

15:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:45 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании.