Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 июля

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии;
03:30 мск: Торговый баланс Италии;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;
09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;
09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США;
16:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
16:15 мск: Объём промышленного производства в США;
16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;
16:35 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.