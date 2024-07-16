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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 июля

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии;

03:30 мск: Торговый баланс Италии;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США;

16:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;

16:35 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.

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