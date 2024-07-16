Объём товарно-материальных запасов компаний США в мае вырос на 0.5%

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в мае вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.3% в апреле.

Объём продаж товарно-материальных запасов в мае не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в апреле (пересмотрено с +0.3%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.37 в сравнении с 1.38 годом ранее.