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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2024 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 17:12

Объём товарно-материальных запасов компаний США в мае вырос на 0.5%

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в мае вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.3% в апреле.

Объём продаж товарно-материальных запасов в мае не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в апреле (пересмотрено с +0.3%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.37 в сравнении с 1.38 годом ранее.

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