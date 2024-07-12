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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 июля 2024 г.Индекс цен производителей США в июне вырос на 0.2%
сегодня 15:40

Индекс цен производителей США в июне вырос на 0.2%

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июне вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в мае (пересмотрено с -0.2%).

Аналитики прогнозировали увеличение июньского показателя на 0.1%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 2.6% против +2.2% в мае.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.3%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июне вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в мае (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали увеличение июньского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 3.0% против +2.3% в мае.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.5%.

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