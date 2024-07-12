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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 июля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 июля

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

N/A мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

N/A мск: Торговый баланс Китая;

N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США.

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