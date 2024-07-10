Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 июля

Москва, 10 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая;
05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
11:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии;
16:30 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
17:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
17:00 мск: Оптовые запасы в США, финал;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
21:30 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
21:30 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби.