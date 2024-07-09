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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
09.07.2024 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 июля

Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая;

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

11:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии;

16:30 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

17:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:00 мск: Оптовые запасы в США, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:30 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

21:30 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби.

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