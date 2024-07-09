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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
09.07.2024 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 июля

Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;

16:15 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:00 мск: Выступление министра финансов США Джанет Йеллен;

20:30 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен.

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