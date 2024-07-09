Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 июля

Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии;
03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;
04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;
16:15 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
17:00 мск: Выступление министра финансов США Джанет Йеллен;
20:30 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен.