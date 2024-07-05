Розничные продажи в еврозоне в мае увеличились на 0.1%

Москва, 5 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в мае увеличились на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.2% в апреле (пересмотрено с -0.5%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

В годовом выражении объём розничных продаж в мае увеличился на 0.3% по сравнению с ростом на 0.5% согласно прогнозам аналитиков. В апреле объём розничных продаж увеличился на 0.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.