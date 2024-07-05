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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 июля

Москва, 5 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции;

09:45 мск: Торговый баланс Франции;

10:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии;

10:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне;

12:40 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США;

15:30 мск: Уровень безработицы в США;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

18:00 мск: Доклад ФРС США о монетарной политике;

20:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард.

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