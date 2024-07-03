Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 3 июля

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии;
04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin);
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, финал;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны;
13:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP;
15:30 мск: Торговый баланс Канады;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Торговый баланс США;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM);
17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM);
17:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.