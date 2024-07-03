Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 3 июля

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin);

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, финал;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны;

13:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP;

15:30 мск: Торговый баланс Канады;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Торговый баланс США;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM);

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM);

17:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.