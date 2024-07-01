Курс доллара 85.7480   Курс евро 92.4184  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости1 июля 2024 г.Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing СШ...
сегодня 17:08

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в июне снизилась

Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в июне снизилась до 52.1 против 57.0 месяцем ранее.

Таким образом, ценовая компонента указала на смягчение ценового давления. Тем не менее, она по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 55.8.

Другие новости

сегодня
17:09
Расходы на строительство в США в мае сократились на 0.1%
сегодня
17:08
Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в июне снизилась
сегодня
17:06
Индекс ISM Manufacturing США в июне умеренно снизился
сегодня
16:55
Индекс PMI Manufacturing США за июнь пересмотрен в сторону понижения
сегодня
16:33
МИД Белоруссии: новые санкции ЕС – проходной этап для Минска
сегодня
16:11
Малый и средний бизнес Испании потеряет 42,4 млрд евро из-за сокращения рабочей недели
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.