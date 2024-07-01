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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 июля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 1 июля

Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;

15:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;

17:00 мск: Расходы на строительство в США;

22:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно.

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