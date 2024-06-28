Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 1 июля

Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan;
02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;
11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;
11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;
15:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;
17:00 мск: Расходы на строительство в США;
22:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно.