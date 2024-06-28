Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 июня

Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;
04:00 мск: Выступление президента США Джо Байдена;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;
09:00 мск: Цены на импорт в Германии;
09:00 мск: Платёжный баланс Великобритании;
09:00 мск: ВВП Великобритании, финал;
09:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании, финал;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;
09:45 мск: Потребительские расходы во Франции;
10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании, предварительно;
10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;
13:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
15:30 мск: ВВП Канады;
15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;
15:30 мск: Личные доходы потребителей в США;
15:30 мск: Личные расходы потребителей в США;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
19:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен.