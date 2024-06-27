Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 июня

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;

12:00 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;

12:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

12:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

12:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

15:30 мск: ВВП США, финал;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, финал;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США;

15:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

23:30 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.