Продажи новых домов в США в мае сократились на 11.3% (расширенное сообщение)

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в мае сократились на 11.3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 619 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 698 тыс. в апреле (пересмотрено с 634 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в мае число проданных новых домов составит 636 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с маем 2022 года продажи новых домов сократились на 16.5%.

В целом, в прошлом месяце было продано 56 тыс. новых домов против 62 тыс. в апреле и 65 тыс. в мае. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 16 тыс. домов), менее 300 тыс. долларов (11 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (10 тыс. домов), от 500 тыс. до 599.9 тыс. (8 тыс. домов), от 600 тыс. до 799.9 тыс. (6 тыс. домов), от 800 тыс. до 999.9 тыс. (2 тыс. домов), от 1 млн долл (3 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 417.4 тыс. долл против 417.9 тыс. в апреле и 436.9 тыс. в марте. В мае 2023 года медианная цена проданного дома составляла 421.2 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 520.0 тыс. долл против 503.7 тыс. в апреле и 526.0 тыс. в марте. В мае 2023 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 495.8 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец мая составили 481 тыс. единиц против 474 тыс. в апреле и 469 тыс. в марте.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 9.3 месяца против 8.1 в апреле и 8.2 в марте.