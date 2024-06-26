Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 июня

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;
13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;
16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;
16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;
17:00 мск: Продажи новых домов в США;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.