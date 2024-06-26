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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июня 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 июня

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;

16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;

17:00 мск: Продажи новых домов в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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