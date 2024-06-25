Индекс потребительского доверия в США указывает на ожидаемую рецессию

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июне снизился до 100.4 пункта против 101.3 месяцем ранее (пересмотрен со 102.0)

Аналитики прогнозировали июньский показатель на уровне 100.

Индекс оценки текущей ситуации в июне вырос до 141.5 против 140.8 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий упал до 73.0 против 74.9 в мае.

Индекс ожиданий остается ниже пороговой отметки 80 пунктов пятый месяц подряд, что указывает на предполагаемую рецессию в следующие 8-12 месяцев.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.