Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 25 июня

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии;
03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;
14:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;
16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США;
16:00 мск: Индекс цен на дома в США;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;
21:10 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
N/A мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля.