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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июня 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 25 июня

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;

14:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;

21:10 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

N/A мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля.

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