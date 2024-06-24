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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июня 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 24 июня

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

10:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;

13:10 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;

21:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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