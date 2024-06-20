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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июня 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 июня

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: ВВП Новой Зеландии;

04:15 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 1 год;

04:15 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 5 лет;

07:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Национальным банком Швейцарии;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии;

10:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

10:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;

15:30 мск: Платёжный баланс США;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:30 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

N/A мск: Письмо Банка Англии об инфляции;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании.

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