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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 июня 2024 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
сегодня 17:07

Индекс деловой активности на рынке жилья США в июне снизился

Москва, 19 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в июне снизился по сравнению с маем и составил 43 пункта.

Аналитики прогнозировали сохранение индекса неизменным на уровне 45.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

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