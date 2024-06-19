Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 июня

Москва, 19 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии;
02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
02:50 мск: Торговый баланс Японии;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;
09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;
09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.