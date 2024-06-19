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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 июня 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 июня

Москва, 19 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

02:50 мск: Торговый баланс Японии;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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