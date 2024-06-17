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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июня 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
17.06.2024 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 июня

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

12:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в США;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;

N/A мск: Саммит G7;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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