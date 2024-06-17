Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 июня

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;
17:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;
17:00 мск: Розничные продажи в Китае;
17:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;
17:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
17:00 мск: Уровень безработицы в Китае;
10:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;
N/A мск: Саммит G7;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.