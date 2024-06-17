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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июня 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
17.06.2024 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 июня

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;

17:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;

17:00 мск: Розничные продажи в Китае;

17:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;

17:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

17:00 мск: Уровень безработицы в Китае;

10:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

N/A мск: Саммит G7;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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