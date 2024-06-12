Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 12 июня

Москва, 12 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS;

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Выступление министра финансов США Джанет Йеллен;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики.